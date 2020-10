Allatta la figlia che piange all'udienza del Papa: "Esempio di bellezza e tenerezza" commenta il Pontefice

Durante l'udienza generale del Papa, che si è tenuta oggi 21 ottobre presso l'Aula Paolo VI, il Pontefice ha ringraziato una giovane donna per la sua testimonianza. Valentina Frey ascoltava Papa Francesco insieme alla figlia Charlotte Katharina, quando la piccola ha iniziato a piangere. Per farla calmare la madre si è messa ad allattarla.

Le lacrime della bimba hanno attirato l'attenzione del Papa che l'ha poi menzionata come esempio di bellezza e tenerezza.

Queste le parole del Pontefice: "Mai fai tacere un bambino che piange in chiesa, mai, perché è la voce della tenerezza di Dio. E’ la voce che attira la voce di Dio. Ha attirato la mia attenzione quel bambino o bambina che piangeva. E io vedevo la mamma che coccolava e allattava il bambino e ho pensato: Così fa Dio con noi, come quella mamma. Con quanta tenerezza cercava di muovere il bambino, di allattare. Sono delle immagini bellissime. E quando in Chiesa succede questo, quando piange un bambino, si sa che lì c’è la tenerezza di una mamma che è il simbolo della tenerezza di Dio con noi. Mai far tacere un bambino che piange in Chiesa, mai, perché è la voce che attira la tenerezza di Dio".