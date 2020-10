Dawson’s Creek torna in streaming (ma senza la storica sigla)

"Dawson’s Creek" dal 1° novembre sbarcherà su Netflix US (quindi, al momento, solo negli Stati Uniti), ma non ci sarà più la storica ed indimenticabile sigla con cui abbiamo conosciuto e amato la serie negli anni '90.

Anche se gli appassionati delle serie faticheranno a dire addio all'iconico brano di Paula Cole, "I Don’t Want to Wait" non potrà più essere utilizzato. Consapevole della mancanza che farà storcere il naso ai fan della serie, Netflix ha subito messo le mani avanti anticipando la notizia con un post sui social ufficiali della piattaforma (scusandosi).

Dawson's Creek — one of television's most beloved coming-of-age stories — is coming to Netflix in The US on November 1



...and before you ask, the episodes won't have the original theme song (sorry) pic.twitter.com/f07QkbdFJY — Netflix (@netflix) October 19, 2020

Le ragioni per cui Netflix non potrà usare la hit "I Don’t Want to Wait" sono molto semplici: è una questione di diritti.

All'epoca della prima messa in onda della serie furono realizzati due CD con la colonna sonora ufficiale, ma già nelle edizioni in DVD molti brani risultavano sostituiti per motivi legati ai diritti d'autore. Tra questi c'è "I Don’t Want to Wait", sostituita da "Run Like Mad" di Jann Arden (conosciuta dai fan perché usata anche nella prima stagione della serie).

(Credits photo: Twitter/netflix)