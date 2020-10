Tim Burton potrebbe dirigere il reboot della Famiglia Addams

La Famiglia Addams sta per tornare con un reboot: si tratta di una serie tv live-action e pare ci stia lavorando il maestro dei film e dei cartoni in stile dark, ovvero Tim Burton.

Per chi non lo ricordasse, la Famiglia Addams è stata creata nel 1938 da Charles Addams: inizialmente questi strani personaggi erano i protagonisti di una serie di vignette ma poi, negli anni ’60, hanno conquistato nuovi spazi.

Negli Stati Uniti tra il 1964 e il 1966 è stata prodotta la prima serie tv che vedeva come protagonisti John Astin e Carolyn Jones nei panni di Gomez e Morticia; negli anni ’70 è poi stata realizzata una serie animata, mentre negli anni ’90 sono stati prodotti i film che ad oggi sono forse i più famosi, ossia “La famiglia Addams” e “La famiglia Addams 2”.

Entrambe le pellicole sono state dirette da Barry Sonnenfeld, mentre il cast era composto da Raul Julia, Anjelica Huston, Christopher Lloyd e Christina Ricci. Nel 2019 è stato realizzato il film d’animazione che presto avrà anche un sequel.

Gli strambi componenti della famiglia sono poi diventati oggetto di un vero e proprio franchise, tra videogames e giochi da tavolo, oltre che action figures e gadget di varia natura. Adesso sarà, si spera, il turno di Tim Burton per dirigere una nuova opera con la famiglia come protagonista: sembra che il regista stia trattando non solo per dirigere la serie ma anche per produrla. Gli sceneggiatori, invece, dovrebbero essere Alfred Gough e Miles Millar, famosi per aver creato “Smallville”. Non resta che attendere notizie ufficiali sul progetto.