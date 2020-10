8.000 euro per navigare sul web: l'offerta di lavoro (da sogno) di Opera

L'ultima imperdibile offerta di lavoro arriva dal browser Web Opera che offre una paga da ben 8.000 euro per sole 2 settimane di impegno. La figura ricercata si chiama Personal Browser e l'attività richiesta consiste nel navigare in rete alla ricerca di contenuti divertenti.

Incredibile ma vero. L'offerta di lavoro è stata ufficializzata sul sito del colosso norvegese, dove si legge: "Vuoi realizzare il tuo sogno? Opera sta cercando una persona per navigare in rete per divertimento". In altre parole Opera chiede di navigare negli angoli più remoti del web e parlare delle cose strane e divertenti che si trovano in rete.

Opera specifica che il candidato ideale è il tipo di persona che "ama i meme stupidi, guarda i video dei cuccioli di foca e studia le teorie complottiste". Poi aggiunge: "Verrai pagato € 8.000 per due settimane per fare qualcosa che faresti comunque per divertimento".

I requisiti richiesti sono pochi e semplici: amare il web, sapere cosa sia un browser, avere un computer e una connessione Internet stabile, parlare fluentemente inglese e avere almeno 18 anni.

Per candidarsi sarà sufficiente realizzare un video breve in cui si parla del momento di navigazione più importante della propria vita e condividerlo sui propri canali social con l'hashtag #operapersonalbrowser entro il 13 novembre.

(Credits photo: Getty)