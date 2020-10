Le bucano le ruote della macchina perché omosessuale: lo sfogo di Camilla

Camilla Cannoni è una infermiera di 23 anni e vive con la sua compagna. La sua storia ha un risvolto disumano quando una mattina esce di casa per recarsi al lavoro e trova le 4 ruote della macchina bucate e gli specchietti rotti. Un atto di indecente vandalismo perché lei è lesbica. A Camilla piacciono le donne, è questa la sua condanna. Ogni giorno si sente chiamare "puttana" e "pervertita", solo perché vuole vivere la sua storia d'amore normalmente, alla luce del sole.

Esausta di tutto quello che passa quotidianamente, la 23enne ha postato una clip su TikTok per denunciare quello che ha subito. In pochissimo tempo il video è diventato virale. Il popolo del web si è mostrato solidale con lei: ora, però, è arrivato il momento di cambiare le cose. Una volta per tutte.

Le parole di Camilla toccano il cuore, ma non si fermano neanche di fronte alle lacrime: "Quando sei lesbica, in Italia, si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi. Ovviamente ho fatto una denuncia ma ovviamente non fanno un ca**o. Possiamo fare qualcosa, membri della comunità LGBT, per avere dei ca**o dei diritti? Io mi sento chiamare ogni giorno puttana e pervertita. Adesso sono arrivati addirittura a danneggiarmi la macchina con la quale io vado tutti i giorni a lavorare. Ditemi voi cosa posso fare?! Io mi alzo ogni le mattine per andare a lavorare, come tutti, pago il mio mutuo e ho solo 23 anni. Non so quanta gente alla mia età faccia queste cose. Posso avere una mano, gentilmente, visto che lo Stato, non me la dà?"

"Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano due uomini, due donne, due bambini o due cani", finisce così il suo appello che suona come una richiesta di aiuto.

Qui il video.