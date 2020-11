Addio a Gigi Proietti

Gigi Proietti si è spento questa mattina, 2 novembre, intorno alle 5:30 nella clinica Villa Margherita, dove era ricoverato da 15 giorni per problemi cardiaci.

Già nella tarda serata di ieri le condizioni del grande mattatore romano si erano purtroppo aggravate ed era stato trasferito in terapia intensiva, dove era stato sedato. I familiari erano rimasti accanto a lui fino alla mezzanotte, ma poi avevano lasciato la clinica.

Dopo il massimo riserbo mantenuto dalla famiglia nei giorni scorsi, ad annunciare la sua scomparsa sono state la moglie Sagitta Alter e le figlie Susanna e Carlotta con una nota ufficiale in cui si legge: «Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie».

Proprio oggi l'attore avrebbe compiuto 80 anni. Aveva scherzato spesso sul giorno della sua nascita: «Che dobbiamo fa'? La data è quella che è, il 2 novembre».

Gigi aveva raccontato di aver scoperto l'amore per il teatro e la recitazione ai tempi dell'Università: «I miei ci tenevano alla laurea. Io studiavo (si fa per dire) Giurisprudenza, ma la sera mi esibivo. Poi il mio amico Lello, che suonava nella nostra band, una sera viene a vedermi e mi dice: "Devi fare questo". Ho capito che recitare mi piaceva tantissimo, è diventata la mia vita. Ma per papà non era la scelta giusta, era preoccupato e mi ripeteva: "Prendi un pezzo di carta, se piove o tira vento è una sicurezza"».

Quella di Proietti è stata una straordinaria carriera: ricca e lunga più di mezzo secolo, divisa tra teatro e set. Oggi ci lascia un artista istrionico e geniale, ma il suo ricordo resterà indelebile, come accade per i grandi personaggi.

