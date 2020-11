Chiara Ferragni mostra il pancione in topless e fa impazzire i fan

Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha postato sul suo account Instagram (da 21,7 milioni di follower) un aggiornamento sulla sua gravidanza che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

L'influencer ha pubblicato una foto in topless in cui mostra il pancione, che alla 18esima settimana appare ormai visibilmente cresciuto. Lo scatto in poche ore ha conquistato i fan ottenendo quasi 2 milioni di mi piace e più di 13mila commenti.

Visualizza questo post su Instagram 18 weeks and definitely showing Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 29 Ott 2020 alle ore 4:38 PDT

Chiara Ferragni e Fedez tra non molto tempo saranno di nuovo genitori. Lo scorso 1 ottobre la coppia aveva annunciato con un dolcissimo post che il piccolo Leone sarebbe diventato un fratello maggiore.

In quella occasione il primogenito dei Ferragnez aveva mostrato orgoglioso ai tantissimi follower la prima ecografia in 3D del bebè in arrivo. A quella foto aveva fatto seguito un bellissimo scatto dell'intera famiglia.

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)