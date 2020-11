Carlo Conti, peggiorano i sintomi del Covid: "Ora ci sono tutti"

Carlo Conti è risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana e inizialmente aveva affermato di essere "praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico". Tuttavia le sue condizioni sono peggiorate a quanto si scopre da Instagram. Nei giorni scorsi ha condotto la sua trasmissione in diretta da casa e non sembrava avere particolari difficoltà. Il presentatore aveva precisato che non voleva comportarsi da eroe, ma le sue condizioni di salute erano soddisfacenti nonostante la positività. Insomma il virus non gli aveva impedito di lavorare da casa e ironizzando, aveva anche detto di aver scelto lo smart working come molti altri italiani. Nella conduzione era stato affiancato in studio da Giorgio Panariello.

Oggi invece in un post pubblicato su Instagram la situazione appare diversa. Infatti sotto ad una foto che ritrae un bigliettino inviato dalla compagna e dal figlio Matteo, con scritto: "Ti amiamo babbo", Conti deve ammettere senza troppi giri di parole: "I sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!!), questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente".

Qui sotto il biglietto scritto per papà Carlo.