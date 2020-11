Pensionata 80enne sposa 35enne e racconta la loro storia sui social

Sta facendo il giro del mondo la storia d'amore tra la pensionata 80enne Iris Jones e il 35enne Mohamed Ahmed Irbriham, che si sono sposati e assicurano di essere felicissimi insieme nonostante la notevole differenza d'età.

La coppia ha raccontato di essersi conosciuta su Facebook, poi il desiderio di vedersi. La donna non ci ha pensato due volte: ha preso un volo dall'Inghilterra e lo ha raggiunto in Egitto. "Ero molto nervoso - ha raccontato Mohamed, aggiungendo - ma nel momento in cui ho posato gli occhi su di lei ho capito che era vero amore. Sono un uomo molto fortunato ad aver trovato una donna come questa". Così si sono sposati, non senza ostacoli ovviamente.

In tanti, infatti, hanno osteggiato questa unione accusando Mohamed di voler approfittare della situazione. Ma lui sostiene fermamente di non aver alcun interesse per la cittadinanza o per i suoi soldi e afferma di essere molto innamorato di Iris. L'80enne, dal canto suo, dice di aver ritrovato la giovinezza al fianco del suo toyboy e aggiunge: "Se sta con me per la mia fortuna, rimarrà tristemente deluso perché vivo con una pensione. Sono onesta e sincera e ho subito chiarito a Mohamed che non doveva approfittarsi di me. Lui comunque non sembra avere quest'intenzione e siamo felici".

Iris e Mohamed, intanto, sono diventati piuttosto famosi nei salotti televisivi e sui social dal momento che non esitano a raccontare dettagli decisamente piccanti sulla loro vita sessuale.

(Credits photo: thesun.co.uk)