Francesco Chiofalo mostra il volto tumefatto dopo un trapianto di barba

Qualche giorno fa Francesco Chiofalo aveva annunciato ai suoi fan che si sarebbe sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica. Ora il personal trainer e ricomparso sui social con una storia in cui ha mostrato il suo volto tumefatto, spiegando di essersi sottoposto ad un trapianto di barba.

«Penso che vi stia prendendo un colpo per come sono cambiato in peggio - ha detto l'ex concorrente di Temptation Island, aggiungendo - ma lo accetto perché questo intervento l’ho voluto fare io e non mi devo vergognare di niente. Io non avevo la barba come tutti gli altri».

L'intervento, eseguito ad Istanbul, è durato quasi 12 ore. Nel video Francesco ha spiegato di avere una fascia sulla testa perché i capelli del retro cranio sono stati trapiantati sul volto. Prima di mostrarsi al pubblico ha aspettato che le sue condizioni migliorassero, per non impressionare nessuno: ora si sente un po' meglio, anche se continua a provare molto dolore.

Visualizza questo post su Instagram #francescochiofalo #antonellafiordelisi #gossip #chirurgiaestetica Un post condiviso da ✨gossip e altro (@piugossip) in data: 6 Nov 2020 alle ore 7:24 PST

Ovviamente, oltre agli incoraggiamenti, non sono mancati i commenti dei soliti leoni da tastiera. Mentre qualcuno si è limitato a chiedere "Chi te l'ha fatto fare?", qualche altro non ha perso occasione per dire: "era meglio un trapianto di neuroni".

(Credits photo: Instagram/francescochiofalo_ e ued.tv)