Quest'uomo sfama un branco di procioni ogni notte per volere della defunta moglie

Recentemente ha fatto il giro del web il video di un uomo che sfama un branco di procioni.

Il protagonista del video è James Blackwood, un vedovo che vive sulla costa orientale del Canada: l'uomo ha dedicato una buona parte della sua vita a prendersi cura dei procioni che vivono nei boschi nei dintorni di casa sua e continua a farlo per assecondare l'ultimo desiderio di sua moglie.

James ama definirsi un sussurratore di procioni e ha raccontato che tutto è iniziato 25 anni fa: "Questo era il progetto di mia moglie: è morta di cancro nel 2003 e mi ha pregato sul suo letto di morte di prendermi cura dei suoi procioni, dei suoi gatti e di sua madre".

James onora il desiderio di sua moglie, uscendo ogni notte sulla veranda di casa e offrendo ai "suoi" adorabili procioni selvatici del cibo, come salsicciotti, biscotti e qualsiasi altra leccornia che gli animali sembrano apprezzare moltissimo.

L'uomo ha anche un canale Youtube in cui pubblica aggiornamenti sui procioni ma, a chi prova ad inviargli offerte in denaro, risponde di non poter accettare, invitandoli a fare donazioni alle associazioni che si occupano del recupero e del benessere degli animali.

(Credits photo: Youtube/James Blackwood - Raccoon Whisperer)