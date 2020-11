Isola dei Famosi 2021: svelate le prime notizie sulla prossima edizione

Nonostante i (comprensibili) dubbi sulla fattibilità, a causa delle restrizioni e delle norme anti-contagio, sembra proprio che L'Isola dei Famosi 2021 si farà la prossima primavera. Anche se, come ha annunciato l'autore Giancarlo De Andreis, "bisognerà monitorare la situazione Covid“.

Quel che è certo è che, in caso di conferma, cambieranno tante cose: dalla location alla conduzione.

Dalla storica location in Honduras (in America Centrale), il programma si trasferirà per la prima volta in Europa, nelle isole Canarie. Una cambiamento legato alla necessità di ridurre viaggi troppo lunghi per i naufraghi in una fase potenzialmente ancora critica della pandemia.

Per la conduzione, invece, sembra che la principale candidata sia Ilary Blasi. Mentre il ruolo dell'inviato potrebbe essere affidato all'attore e modello turco Can Yaman, sempre più popolare in Italia.

Per quanto riguarda il cast cominciano a circolare i nomi di Sossio Aruta di Temptation Island e Nicole Rossi di Pechino Express, insieme a quelli di alcuni ex tronisti (Luca Dorigo, Lucas Peracchi, Lorenzo Riccardi, Andrea Cerioli e Giovanna Abate). Ma per il momento non c'è ancora nessuna conferma.

Dunque, bisognerà attendere ancora per saperne di più.

(Credits photo: Instagram/isoladeifamosi)