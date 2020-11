Gaffe clamorosa: l'account del Papa mette "like" al lato B di una modella

Clamorosa gaffe da parte dell'account Instagram del Papa. Ecco i fatti. Natalia Garibotto, una modella e influencer brasiliana di 27 anni, che su Instagram condivide scatti molto hot con i suoi due milioni di follower, ha notato su una sua foto condivisa, un "mi piace" da Franciscus, il profilo Instagram ufficiale di Papa Francesco.

L'errore del Papa è diventato subito virale in America Latina e ha scatenato l'ilarità di molti utenti. "Almeno andrò in paradiso”, ha commentato la modella. La foto, molto provocante che puoi vedere qui sotto, mostra il lato B di Natalia ed è sicuramente una foto molto esplicita che non lascia molto all'immaginazione. Lo scatto, in cui la modella è immortalata in reggicalze e con il lato B in mostra mentre ripone dei libri in un armadietto, ha subito attirato l'attenzione di mezzo mondo.

Probabilmente il social media manager del Papa, per errore, ha cliccato sul cuoricino e così ecco la tremenda gaffe di comunicazione. La persona incaricata di gestire i social media del Santo Padre, ha tolto in fretta e furia il cuoricino, ma non abbastanza in fretta da evitare di venire immortalato da uno screenshot, che adesso sta facendo il giro del web.

C'è però anche chi pensa che sia tutta una montatura ai danni del Papa. Insomma il mistero si infittisce... ma regala anche qualche sorriso.

(Credits photo: Instagram.com/franciscus)