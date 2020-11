Melissa Satta e suo figlio hanno avuto il Coronavirus

L'ex velina Melissa Satta ha avuto il Covid-19. Lo ha raccontato ai suoi follower con alcune storie su Instagram solo ora che il tampone è risultato negativo:"Volevo vivere questo momento in riservatezza" il commento.

Lei e il figlio Maddox di sei anni si sono ammalati insieme e hanno trascorso due settimane chiusi in casa a Milano, dove vivono. Il bambino sta bene, ma per lei i sintomi si sono fatti sentire: “Non potevo muovermi, la prima settimana l’ho trascorsa a letto”.

Melissa Satta su Instagram ha fatto inoltre sapere: "Finalmente oggi è arrivata una bellissima notizia: sia io che Maddox siamo risultati negativi perché sì, purtroppo siamo stati contagiati anche noi. Siamo stati due settimane chiusi in casa, ho voluto vivere questo momento in riservatezza". E continua: "Maddox è stato bene, io un po' meno, sono ancora un pochino debole. Non è stato facile stare due settimane chiusa in casa stavo impazzendo, non potevo muovermi. La prima settimana l'ho passata tutta a letto, mi sentivo stanchissima".

La Satta è sposata da alcuni anni con il calciatore di origini ghanesi Kevin Boateng e si vocifera ormai da oltre un anno che la coppia sia in crisi. Ma da parte dei diretti interessati non sono mai arrivate conferme ufficiali.

La scorsa primavera Melissa Satta e il marito avevano scelto di lasciare Istanbul, dove lui lavorava, per tornare in Italia e per trascorrere qui il primo lockdown.

(credits: instagram.com/melissasatta)