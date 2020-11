"It" compie 30 anni (dal suo esordio in tv)

Il 18 novembre del 1990 il pubblico americano conobbe per la prima volta il terrificante pagliaccio nato dalla fantasia di Stephen King e diventato protagonista di una miniserie in onda sulla Abc: da allora sono trascorsi 30 anni.

Nonostante sia trascorso tanto tempo, la storia continua a terrorizzare e affascinare il pubblico. Indimenticabile la scena del piccolo Georgie Denbrough, il bambino con l'impermeabile giallo, che gioca con la sua barchetta di carta nei canali di scolo delle strade della sua città, fino a quando la barchetta finisce in un tombino. È a questo punto che compare Pennywise, che prima si mostra come un simpatico clown, offrendo al bambino la barchetta e un palloncino giallo, per poi trasformarsi nello spaventoso pagliaccio assassino.

L'adattamento per la tv con la realizzazione di una miniserie horror, diventata in seguito un vero e proprio cult, incontrò molte difficoltà.

Per la regia inizialmente fu coinvolto George Andrew Romero. Ma la decisione della Abc di condensare il romanzo in sole tre parti creò non pochi conflitti. Così l'arduo compito fu assegnato a Tommy Lee Wallace e le puntate furono ridotte a due.

Per il ruolo del protagonista, nonostante fossero in lizza i nomi di Malcolm McDowell e Roddy McDowall, il regista volle a tutti i costi l'attore Tim Curry, con cui aveva già lavorato in precedenza.

(Credits photo: Youtube)