Bertolaso ospite di 105 Friends: "Tra febbraio e marzo ci sarà la terza ondata di Covid"

Guido Bertolaso, ospite di Radio 105 all’interno del programma "105 Friends", ha parlato di una terza ondata, che potrebbe colpire il nostro Paese tra febbraio e marzo.

L'ex capo della Protezione Civile non ha usato mezzi termini: «Tra febbraio e marzo ci sarà una terza ondata Covid e se qualcuno pensa che a Natale saremo tutti belli liberi dal virus si sbaglia».

Bertolaso, ora consulente della Regione Umbria per l'emergenza coronavirus, ha affermato che, anche grazie ai due ospedali da campo allestiti a Perugia e a Terni, la situazione in Umbria è abbastanza sotto controllo e che la regione dovrebbe poter resistere a questa seconda ondata.

«Siamo un Paese a macchia di leopardo: abbiamo delle eccellenze spettacolari e poi delle realtà tipo la Calabria», ha fermato Bertolaso. Proprio a tal proposito l'ex capo della Protezione Civile ha voluto dare una chiave di lettura diversa, individuando il problema della sanità pubblica del nostro Paese proprio nella mancanza di controllo: «Chi sta sopra i tecnici sanitari dovrebbe monitorare, supportare ed evidentemente pensa ad altro».

Sulla distribuzione del vaccino ha aggiunto: «Non posso credere che la distribuzione del vaccino contro il covid non funzioni. Funzionerà. Ho visto che sono state messe di mezzo le Regioni e Arcuri si è già mosso: il vaccino arriverà se tutto va bene non prima della fine di febbraio e hanno quasi tre mesi per organizzarsi. Penso che questo problema verrà facilmente superato».

(Credits photo: Getty)