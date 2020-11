Ritirato lo spot che metteva in competizione i diritti dei bambini con quelli degli animali

Chi si occupa di comunicazione riveste un ruolo cruciale nella diffusione dell’informazione e nell’attività di sensibilizzazione. Possiede una grande responsabilità perché ha il compito di veicolare messaggi che possono essere distorti e per questo diventare potenzialmente dannosi. È accaduto agli ideatori di uno spot molto discusso e criticato che metteva palesemente in competizione i diritti dei bambini con quelli degli animali.

Fortunatamente questa cattiva comunicazione non ha avuto la meglio: è stata anzi oggetto di numerose critiche, riscuotendo di fatto una palese sconfitta culturale e attendendo anche l’allontanamento dei suoi sostenitori che hanno deciso di sospendere le donazioni.

Da questa brutta vicenda ne è sicuramente uscito rafforzato il diritto al rispetto e alla tutela delle creature più deboli, sia bambini che animali, che non hanno la possibilità di difendersi da soli. ENPA, da parte sua, ribadisce il proprio impegno alla tutela delle creature bisognose affinché non si possa più affermare impunemente “è solo un animale”, confermando altresì che non vi è mai stata alcuna competizione con le associazioni che si occupano dei diritti dell’infanzia.