Morto a 37 anni di Sla Patrick Quinn, uno degli ideatori dell'Ice Bucket Challenge

Patrick Quinn, uno degli ideatori e promotori della sfida social detta Ice Bucket Challenge, non ce l'ha fatta: l'uomo è morto di Sla all'età di 37 anni.

A lui e ad alcuni amici si deve l'idea, semplice ma geniale, di chiedere agli utenti dei social di gettarsi addosso un secchio di acqua ghiacciata per sperimentare (anche se solo per qualche istante) il blocco dei muscoli, uno degli effetti principali della malattia.

Era il 2014. Alla sfida risposero milioni di persone in ogni angolo del mondo, dalle persone comuni ai personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Solo per citarne qualcuno, negli Stati Uniti aderirono personaggi del calibro di George W. Bush, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steven Spielberg, Tom Cruise, Lady Gaga, Katy Perry e Shakira. In Italia raccolsero la sfida calciatori e allenatori, ma anche personaggi come Laura Pausini, Roberto Bolle e Fiorello.

Grazie a questa sfida si parlò di più di Sclerosi Laterale Amiotrofica, una patologia che provoca la degenerazione del sistema nervoso fino alla completa immobilità del corpo. La sfida permise di raccogliere oltre 200 milioni di dollari da destinare alla ricerca.

L'anno scorso era stato un altro degli ideatori della sfida a morire di Sla. Si tratta dell'ex giocatore di baseball Pete Frates, che aveva scoperto per caso della malattia nel 2012, quando si era sottoposto ad una serie di esami perché non riusciva più a guarire da un infortunio.

(Credits photo: bbc.com)