Amore finito per davvero tra Megan Fox e Brian Austin Green: divorzio in arrivo

Megan Fox ha chiesto ufficialmente il divorzio da Brian Austin Green. Sono destinati a scorrere in maniera definitiva i titoli di coda sulla relazione tra i due attori statunitensi, che già nel maggio scorso avevano annunciato pubblicamente la loro separazione.

Stando a quanto riferito sulle colonne di E! News da una portavoce della contea di Los Angeles, l’attrice avrebbe già compilato i documenti necessari per compiere l’atto che porrà la parola fine al rapporto. Questi sarebbero inoltre stati controfirmati dall’ormai ex marito, sposato dieci anni fa e dalla cui unione sono nati tre figli.

Alla base della separazione ci sarebbero delle “differenze inconciliabili”, citate dalla 34enne di Oak Ridge, divenuta celebre sul grande schermo per aver vestito i panni di Mikaela Banes nei primi due film della saga Transformers. L’attrice, impegnata nei mesi scorsi sul set di Rogue di Michael J. Bassett, sarebbe legata già da tempo al rapper Machine Gun Kelly. La liason tra i due sarebbe nata in occasione delle riprese del film Midnight in the Switchgrass, girato insieme a inizio anno.

Il matrimonio tra Megan Kelly e Brian Austin Green è stato celebrato alle Hawaii nel giugno del 2010. La coppia ha tre figli: Noah Shannon, di 8 anni, Bodhi Ransom (6) e Journey River (4 anni). Le prime crepe nella relazione erano giunte poco prima della nascita dell’ultimogenito, con la frattura che è diventata insanabile nel corso dell’ultimo anno. L’attrice ha chiesto la custodia legale congiunta dei figli e che nessuno dei coniugi versasse l’assegno di mantenimento all’altro e l’ex star di Beverly Hills 90210 avrebbe accettato tutte le condizioni. Tuttavia mancherebbe ancora l’accordo sulla data della separazione: per Megan Kelly risalirebbe a novembre del 2019, per l’ormai ex marito soltanto a marzo di quest’anno.