Ecco com'è oggi Scott Patterson, il Luke di "Una mamma per amica"

Cappellino al contrario, camicia a quadroni e look semplice e sbarazzino, anche se un po' trasandato: è così che abbiamo conosciuto (e amato) Luke Danes, il personaggio della serie "Una mamma per amica" interpretato da Scott Patterson.

Sempre presente nella vita delle ragazze Gilmore, fino a rappresentare per loro un vero e proprio punto di riferimento, con il suo innegabile fascino è l'unico uomo che è stato in grado di far innamorare Lorelai (dopo Christopher, ovviamente), ma anche le tantissime fan della serie.

Un amore che non è affatto svanito quando la serie è terminata. L'affetto delle migliaia di fan (quasi 240mila) si è infatti trasferito sul profilo che l'attore ha aperto su Instagram e dove, oltre agli aggiornamenti sul lavoro e sulla vita privata, molto spesso posta ricordi, foto e video tratti proprio dall'amatissima serie tv.

Oggi, a 62 anni compiuti lo scorso 11 settembre, Scott Patterson è cambiato molto da quando interpretava il ruolo di Luke, anche se non ha affatto perso il suo fascino.

In ogni caso, per i nostalgici, le occasioni per rivederlo nei panni di Luke non mancano, dal momento che le repliche della serie vengono riproposte piuttosto spesso. Inoltre La5 ha già annunciato che prossimamente "Una mamma per amica" tornerà su La5 con l'ultima stagione.

(Credits photo: Instagram/scottgordonpatterson)