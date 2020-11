Le ultime ipotesi per le regole di Natale e Capodanno: nessuno spostamento tra Regioni

Il Governo, in collaborazione con le Regioni, sta lavorando al nuovo dpcm in vigore dal 4 dicembre che dovrebbe contenere le disposizioni da osservare per il periodo di Natale e Capodanno.

A rivelare alcune anticipazioni è stato il ministro della Salute che, in una recente intervista, ha precisato che "non sarà un Natale come tutti gli altri". Stando alle parole di Roberto Speranza, potrebbe essere confermato il coprifuoco dalle 22 alle 6 anche nelle giornate di Natale e Capodanno. Una regola a cui dovranno adeguarsi tutti, anche la Chiesa che dovrà anticipare la messa di Natale.

Probabilmente entro Natale tutta l'Italia sarà zona gialla, ma saranno comunque vietati gli spostamenti tra Regioni, salvo alcune deroghe, come il ritorno alla residenza. Per spostarsi, comunque, servirà sempre l'autocertificazione.

Per quanto riguarda i negozi, probabilmente verrà disposta la chiusura alle 21 per consentire lo shopping evitando assembramenti, mentre locali e bar chiuderanno alle 18.00 e resteranno chiusi nei giorni di Natale e Santo Stefano. Ancora al vaglio la riapertura delle scuole: il governo spinge per il 14 dicembre, ma probabilmente si tornerà in classe il 7 gennaio.

Intanto mercoledì dovrebbe arrivare anche un provvedimento dell'Ue con alcune raccomandazioni da osservare per evitare la terza ondata.

(Credits photo: Getty)