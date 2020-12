Presentata la statua di Leo Messi, ironia sui social: assomiglia a un altro giocatore

Leo Messi è uno dei calciatori più forti della storia e di certo merita una statua nel noto Museo delle Cere di Barcellona. Così l’opera è stata prodotta e, proprio in questi giorni, è stata presentata. La riproduzione della Pulce a grandezza naturale, però, ha lasciato tutti perplessi e adesso sta facendo molto discutere.

La statua, infatti, non assomiglia molto al grande campione, bensì a un altro giocatore che milita sempre nella Liga spagnola, ovvero il portiere dell’Atletico Madrid, Jan Oblak. Il taglio di capelli è lo stesso, così come la barba e l’espressione.

Come riporta Fanpage, sui social è subito scoppiata la polemica, con una buona dose di ironia. Qualcuno ha notato, infatti, che una cosa molto simile accadde anche al busto di Cristiano Ronaldo all’Aeroporto di Madeira: anche in quel caso, la statua non assomigliava molto al campione della Juve, al punto che i responsabili decisero di rifarlo da capo. Insomma, sia Messi che Ronaldo sembrano non avere molta fortuna con le statue celebrative del loro immenso talento.

Credits: instagram.com/leomessi - instagram.com/oblakjan