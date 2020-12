Elon Musk vende le sue proprietà per colonizzare Marte

Elon Musk, la seconda persona più ricca al mondo dopo il ceo di Amazon Jeff Bezos, vuole vendere tutte le sue proprietà su questa Terra e raggiungere Marte con le navicelle spaziali Space X, costruire una città sul Pianeta Rosso e potenziare le tecnologie grazie all'azienda Neutralink. Ambiziosi progetti insomma.

"Penso sia importante che l'umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multi-planetaria. Abbiamo bisogno di enormi risorse per costruire una città su Marte. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile e vorrei fosse chiaro che faccio sul serio". Questo è l'annuncio incredibile dell'imprenditore Elon Musk. In un'intervista al giornalista tedesco Mathias Döpfner Musk rivela il suo progetto: "Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles due mesi fa. Ora appartiene a un cinese. E adesso stiamo vendendo altre case. Non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni delle società. Ho bisogno di una casa solo quando ci sono i miei figli. In questo caso ne affitto una". L'imprenditore ha recentemente incassato due grandi successi: lo storico lancio della Crew Dragon, che ha riportato gli Stati Uniti nello Spazio, e il grande incremento di Tesla, al terzo posto nel mondo come azienda produttrice di veicoli elettrici. "Tutto quello che desidero è possedere sono le azioni di Tesla e SpaceX. Se falliscono, anch'io personalmente fallisco".

Il primo uomo su Marte "lo vedremo verosimilmente tra 6 anni, ma forse già tra 4. Io andrò nello spazio tra 2 o 3 anni credo", dice Musk. L'obiettivo è "trasformarci in una specie multi-planetaria e in una civiltà spaziale. Si tratta di vivere in tutto il sistema solare e di raggiungere altri sistemi di stelle. In confronto alla prospettiva di restare sempre sulla terra finché non verrà annientata, è un futuro esaltante. A un certo punto il sole aumenterà di dimensioni e gli oceani evaporeranno. È meglio fare qualcosa adesso, ma probabilmente abbiamo solo un lasso di tempo limitato. Marte non sarà un luogo di villeggiatura di lusso".