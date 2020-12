Spostamenti vietati per i genitori, sì per i partner: ecco cosa si può fare a Natale

Le Faq (risposte alle domande più frequenti) della Presidenza del Consiglio chiariscono ciò che è consentito e ciò che è vietato fare nel periodo delle festività di Natale e Capodanno.

Allora, premettendo che restano valide le distinzioni tra aree rosse, arancioni e gialle, quando e con quali motivazioni ci si può spostare senza incorrere in sanzioni?

In caso di necessità, è consentito lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti anche dal 21 al 6 gennaio e anche tra comuni e regioni in aree diverse. Questa necessità, però, (salvo reale necessità) non giustifica lo spostamento di più di un parente adulto eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

Chi lavora lontano può raggiungere il partner o coniuge (anche per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio) nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi o far rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione.

Vietate le visite a parenti, amici e genitori anziani in buona salute dal 21 dicembre al 6 gennaio. Questi spostamenti sono invece consentiti fino al 20 dicembre e a partire dal 7 gennaio purché ci si sposti da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla.

I genitori separati (o affidatari) potranno raggiungere i figli minori anche tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, in altri comuni, in altre regioni o all'estero.

Il turismo in Italia è consentito purché gli spostamenti avvengano entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021.

Gli spostamenti verso le seconde case in regioni diverse dalla propria sono consentiti (se entrambi i luoghi si trovano in area gialla) entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio.