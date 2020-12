Questa porta sul retro è la trovata più bizzarra che vedrai oggi: il video è virale

“Ho visto un appartamento oggi e non credo che riuscirò a smettere di pensare alla porta sul retro”. Questo tweet di Jamie Wilkes, attore teatrale britannico, accompagnato da una video testimonianza, sta facendo il giro del mondo.

A renderlo virale è la soluzione bizzarra con cui i proprietari dell’immobile in questione hanno creato il percorso per accedere all’uscita secondaria.

Alzando il piano cucina, infatti, si accede a una scala segreta che conduce all’esterno. I follower dell’attore sono rimasti decisamente sorpresi e divertiti dall’idea, al punto di rendere immediatamente virale il post.

Viewed a flat today and I don’t think I’ll ever be able to stop thinking about the back door... pic.twitter.com/uscUF7pLH9 — Jamie Wilkes (@jamwilkes) December 8, 2020

A giudicare dalle risposte non tutti sembrano concordare con l’architetto che ha ideato la particolare uscita secondaria.

Per molti di loro una porta d'uscita "nascosta" non è sicura, soprattutto in caso di incendio. Se dargli torto appare francamente difficile, stupisce invece la quantità di commenti di utenti che hanno mostrato di aver ideato – all’interno delle proprie case – porte segrete per accedere in posti come cantinette e garage. Insomma, quella immortalata da Jamie Wilkes è una soluzione rara, ma non unica. Almeno in Gran Bretagna!

(Credits photo: Twitter/jamwilkes)