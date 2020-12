Scoprono un ragno gigante in casa, lo adottano chiamandolo Charlotte

Com’è noto, in Australia vivono molte specie di ragni, tra le quali anche alcune molto velenose. Vivendo in questo Paese, dunque, non è difficile imbattersi in queste creature. Gli australiani ormai ci sono abituati e non si spaventano più quanto ne vedono uno: c’è persino chi ha accolto un ragno gigante nella propria casa quasi come se fosse un animale domestico.

È la storia di Annette Gray, una donna che, un bel giorno, si è ritrovata questo ragno in casa, entrato da chissà dove. Da allora è passato un anno: il ragno sembra trovarsi bene nell’appartamento e non se n’è mai andato, al punto che ormai Annette ci è affezionata e gli ha persino dato un nome, Charlotte.

Secondo il figlio della donna, Jake, si tratterebbe di un ragno-cacciatore, una specie che può arrivare a grosse dimensioni ma che è del tutto innocua, ecco perché alla fine la famiglia australiana ha deciso di adottare questo esemplare. “L’abbiamo visto crescere nel corso dell’anno – ha dichiarato Jake a The Dodo – non ci ha mai infastidito. Si muove per la casa, Salta fuori in ogni stanza e si mangia tutti gli insetti. Adesso è larga circa 15 centimetri”. “Io penso che crescerà ancora – ha detto invece Annette – ma non la ucciderò. Charlotte è inoffensiva”.