Realizzata in Polonia la piscina più profonda del mondo

Una piscina da record. Si chiama Deepspot ed è diventata, grazie ai suoi 45,5 metri di profondità, la piscina più profonda del mondo. Per provare l’ebbrezza dell’immersione basta fare tappa in Polonia, a Mszczonow, piccolo centro a circa 45 chilometri da Varsavia.

La struttura polacca propone anche un tunnel di vetro che attraversa la vasca e può essere percorso dai visitatori. Sono inoltre presenti un ristorante, un hotel dotato di camere con vista sulla piscina e un centro congressi. Deepspot, che servirà anche per gli addestramenti dei subacquei appartenenti ad esercito e vigili del fuoco, si rivolge al turismo e all’attività subacquea.

La piscina ha strappato il primato alla Y-40 Deep Joy di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Quella italiana resterà però unica nel suo genere, potendo disporre di acqua calda termale. Da par suo Deepspot, la cui realizzazione è costata 8,9 milioni di euro, ne ripropone l’idea, inserendo repliche di grotte sottomarine e rovine Maya, oltre alla riproduzione di una nave sul fondo. Questa enorme vasca, che già l’anno prossimo vedrà il suo primato andare in frantumi a causa della realizzazione già annunciata di Blue Abyss in Gran Bretagna, che la sovrasterà con i suoi 50 metri di fondale, è pensata per professionisti dell’apnea e nuotatori di ogni sorta. A ognuno, ovviamente, il suo “livello” di immersione.