Magali Gil è la presunta seconda figlia italiana di Maradona: “Il test del DNA è un mio diritto”

Dopo la scomparsa di Maradona, si è scatenato quello che in molti temevano: la guerra per la sua eredità che, secondo i media, ammonterebbe a circa 70 milioni di dollari. Com’è noto, il Pibe de Oro aveva molti figli, alcuni dei quali non avrebbe riconosciuto. Adesso anche questi ultimi pretendono di ricevere la parte che spetterebbe loro del patrimonio del presunto padre.

I figli riconosciuti della leggenda del calcio sono Diego Jr che ha 34 anni, Dalma, che ne ha 32, Giannina che ne ha 30, Jana che ne ha 23 e Diego Fernando che ne ha 7. Poi ci sono cinque ragazzi che sostengono di essere figli non riconosciuti del grande campione, ossia Santiago Lara di 19 anni, e i tre presunti figli cubani, Joana e i gemelli Lu e Javielito.

Poi c’è Magali Gil, una ragazza di 25 anni figlia di Claudia Mariana che sostiene di essere la seconda figlia italiana di Maradona. Come riporta il Daily Mail, la ragazza adesso si è fatta avanti e pretende il riconoscimento: “Io voglio solo conoscere la mia identità – ha detto in un video che sta circolando sui social – voglio solo sapere se Diego Armando Maradona è mio padre. Il test del DNA è un mio diritto, è un diritto universale di qualsiasi persona del mondo. Vorrei che la mia vicenda sia trattata con il rispetto che merita”.

Magali ha scoperto di poter essere una dei figli segreti del campione solo 7 anni fa, quando ha rivisto per la prima volta la sua madre biologica che l’aveva data in adozione. Quando ha saputo la verità, la giovane aveva 18 anni: già lo scorso anno ha avviato un procedimento legale per poter ottenere il riconoscimento tramite il test del DNA.