Capodanno 2020, palloncini bianchi al posto dei fuochi d’artificio?

In quasi tutte le grandi città del mondo i fuochi d’artificio per il Capodanno 2020 sono stati banditi per evitare assembramenti. A Londra per esempio sono stati cancellati. Lo ha annunciato il sindaco, preoccupato per la folla che si potrebbe radunare. Anche Napoli ha optato per la cancellazione del consueto show di fine anno.

In questi giorni si rincorre un'idea sui social, ovvero di sostituire i botti di Capodanno con dei palloncini bianchi. L'iniziativa nasce non solo dalla scelta di annullare gli eventi in piazza, ma sopratutto dalla volontà di proteggere e salvaguardare gli animali, in pericolo a causa del rumore e degli scoppi. Bisogna infatti evitare di usare i fuochi d'artificio vicino ad animali selvatici o domestici, sia perché il suono li spaventa, sia perché i detriti possono risultare tossici e pericolosi.

Il WWF per esempio racconta che: "è dimostrato scientificamente che i fuochi d’artificio hanno effetti negativi sugli animali domestici e la fauna selvatica, terrorizzata dai rumori. Gli animali hanno un udito più sviluppato di quello umano, un cane ad esempio percepisce un rumore a una distanza 4 volte superiore rispetto a noi, ma non è solo una questione di intensità del suono, anche del tipo di frequenza".

Tuttavia sostituire i fuochi con dei palloncini non sarebbe una buona idea. I palloncini sono una fonte di rischio per l'ambiente perché la grande quantità di plastica dispersa causa non pochi problemi agli animali, che possono ingerirla rimanendone soffocati. Anche i palloncini biodegradabili, pur avendo il vantaggio di non essere inquinanti, causano lo stesso danno. Insomma meglio non lanciare nulla in cielo nella notte di Capodanno.