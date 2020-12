Una deroga "salva nonni" potrebbe essere inclusa nel prossimo Dpcm

In vista del nuovo Dpcm che conterrà le misure previste per il periodo delle festività di Natale e Capodanno, il Governo sta lavorando all'ipotesi di una deroga "salva nonni".

Secondo le prime indiscrezioni, la linea ipotizzata dal Governo per le festività sarebbe un compromesso tra quella rigorista, che chiedeva la zona rossa per tutto il territorio nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, e quella morbida, che sostiene che le misure attualmente in vigore stiano funzionando e che basterebbe solo qualche aggiustamento.

Secondo questo compromesso, ancora in fase di esame, si potrebbe procedere con un lockdown limitato ai soli giorni di festa (dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio), ma con alcune deroghe.

Una di queste deroghe potrebbe riguardare proprio gli anziani che rischiano di restare soli a Natale e Capodanno. Per evitare che questo accada, il governo sta pensando di prevedere che un congiunto (o al massimo due) possa raggiungere o essere raggiunto dall'anziano. La deroga, però, apre nuovamente il dibattito sulla definizione di congiunto e sulla difficoltà di effettuare controlli.

L'ipotesi di lockdown esteso per tutto il periodo delle festività, invece, al momento sembra essere stata messa da parte, soprattutto per evitare pericolose partenze improvvisate per aggirare il divieto.

