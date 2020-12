Modella muore durante un'operazione per gonfiare i glutei: aveva 29 anni

Aveva solo 29 anni ed è morta durante un'operazione per scolpire e rendere più gonfi i glutei. Joselyn Cano faceva la modella ed era molto seguita sui social, dove contava 13 milioni di follower. Da molti era conosciuta per essere la "Kim Kardashian messicana", per via delle sue forme e delle sue origini.

Il decesso è avvenuto lo scorso 7 dicembre in Colombia: Joselyn voleva aumentare il volume del suo fondoschiena, ma non non ce l'ha fatta. Durante l'intervento sono sorte delle complicazioni e ha perso la vita. La giovane viveva in California e a causa del Covid-19 non è stato possibile fare un funerale che potesse raccogliere tutte le persone che volevano salutarla per l'ultima volta. Per questo motivo, la famiglia ha deciso di trasmettere la funzione religiosa su YouTube.

La gluteoplastica, così si chiama l'operazione a cui si è sottoposta Joselyn, consente di modificare e rimodellare la dimensione del fondoschiena. Modelli di bellezza inappropriati spingono molte donne a ricorrere a questo tipo di chirurgia plastica che, come è facile intuire, è complessa e può portare alla morte.