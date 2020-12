"Arma Letale 5" si farà e sarà diretto da Richard Donner

"Arma Letale 5" è in produzione. A confermarlo è il regista Richard Donner, che si sta preparando per girare l'ultimo film del franchise con Mel Gibson e Danny Glover. A inizio 2020 qualche voce su un possibile ritorno della pellicola era trapelata, poi tutto è stato bloccato dal Covid-19. Ora le acque sono più calme e il filmmaker 89enne è tornato sull'argomento.

In una recente intervista, Donner ha dichiarato: "Questo è l’ultimo. È sia un mio privilegio che un dovere di portarlo a termine. È emozionante, in realtà…. Hahaha! È l’ultimo, ve lo prometto".

Tempo fa il creatore della saga, Shane Black, aveva svelato i progetti per "Arma Letale 5": "Ho scritto un trattato di 62 pagine con il mio amico Chuck per Arma Letale 5 che sarebbe stato, penso, un ottimo film. È stato molto interessante. Era essenzialmente un vecchio Riggs e Murtagh a New York durante la peggiore bufera nella storia della costa orientale, che combatteva una squadra di esperti Blackwater dall’Afghanistan che contrabbandavano antichità. E avevamo un personaggio giovane che li contraddiceva".