Chiara Nasti a Dubai per Capodanno: follower in rivolta

Non è passato inosservato, e non poteva essere altrimenti, e non ha mancato di scatenare un vespaio di polemiche. Il capodanno trascorso a Dubai da Chiari Nasti è finito nell’occhio del ciclone degli utenti della rete. La 22enne influencer napoletana, fondatrice nel 2016 della linea di beachwear Plume Ethérée, ha postato diversi scatti su Instagram in abiti da sera e in bikini, facendo drizzare le antenne ai suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Alla ex naufraga è stata inevitabilmente contestata la possibilità di spostarsi all’estero, in un periodo, quello delle festività natalizie (e non solo), in cui le famiglie italiane sono state costrette ai sacrifici imposti dal lockdown e hanno dovuto masticare il boccone amaro delle rinunce. Insomma, mentre ci si preparava a distanziare adeguatamente le sedie intorno al tavolo e si contavano sulle punte delle dita – ove possibile - i parenti da invitare, la Nasti era dedita ai selfie in resort di lusso per fare gli auguri a tutti.

Tra chi si domandava ironicamente se lei, Giulia De Lellis e Taylor Mega fossero tutte in giro per lavoro in questo periodo, venendo poi ritratte a prendere il sole, a chi ci è andato anche più pesante, l’ondata degli haters ha costretto la diretta interessata a giustificarsi: “A questo giro, più che criticare noi, io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni. Qui è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole)”. Polemica chiusa? Non proprio, perché dopo un nuovo scatto condito dalla didascalia “f**k u haters”, con annesso cuoricino, la fiammella delle polemiche è tornata a ravvivarsi rapidamente.