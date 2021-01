Mr. Bean: Rowan Atkinson dice addio al suo divertente personaggio

Rowan Atkinson ha deciso di mandare definitivamente in pensione il suo fortunatissimo e amatissimo personaggio: il maldestro Mr. Bean.

L'attore 66enne, in occasione di una intervista rilasciata a Radio Times, ha dichiarato senza mezzi termini che interpretare quel ruolo è diventato stressante: ”È più facile interpretare Mr. Bean con la voce che visivamente. Non mi diverte più farlo, non è piacevole il peso della responsabilità che avverto. È stressante ed estenuante, non vedo l’ora di finirla”.

In realtà già nel 2012 l'attore aveva dichiarato al Daily Telegraph di voler dire addio al personaggio. Ma questa volta la decisione sembra proprio definitiva.

Creato negli anni Ottanta insieme a Richard Curtis e Robin Driscolle, Mr. Bean era diventato protagonista di una serie tv negli anni Novanta, di una serie televisiva animata nel 2000, di due film (“Mr. Bean – L’ultima catastrofe” del 1997 e “Mr. Bean’s Holiday” del 2007), di un videogioco e due libri, oltre a diverse apparizioni in altre serie tv e in occasione di eventi importanti (come la cerimonia di apertura dei Giochi della XXX Olimpiade

