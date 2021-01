Ferragnez: Chiara ha svelato alcuni dettagli sul nome e su quando nascerà

La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez arriverà molto prima di quanto si pensava nei mesi scorsi: non in primavera, dunque, ma già il prossimo febbraio. Infatti, come rivelato dalla stessa influencer, che ha recentemente condiviso diversi scatti e video delle ultime ecografie in 4D della piccola "baby girl", quello in corso è già l'ottavo mese di gravidanza.

Chiara, comunque è in ottima forma. Anche se qualche tempo fa ha rivelato che, a differenza della gravidanza di Leone, con questa seconda gestazione, soprattutto nei primi mesi, si è sentita molto più stanca. Tuttavia il particolare periodo storico e le restrizioni in corso le hanno permesso di riposare molto e rallentare notevolmente i ritmi lavorativi, godendosi tutti i comfort del suo appartamento milanese.

Anche se al momento non c'è alcuna conferma, è probabile che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la secondogenita dei Ferragnez nascerà in Italia a differenza del piccolo Leone che, nato a Los Angeles, gode della doppia cittadinanza.

Ma cosa si sa del nome scelto dalla coppia per la bimba? Al momento pare che Chiara e Fedez abbiano pensato ad una rosa di possibili nomi. Ma quello definitivo sarà stabilito solo quando mamma e papà potranno guardare il viso della loro baby girl. Quel che sembra certo, però, è che la piccola (così come il fratellino), porterà entrambi i cognomi: quello paterno (Lucia) e quello materno (Ferragni).

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)