Brian Austin Green di nuovo in coppia: lei è la ballerina Sharna Burgess

Le voci e i pettegolezzi sono stati finalmente confermati: Brian Austin Green e Sharna Burgess sono ufficialmente una coppia, almeno su Instagram. È stata proprio la ballerina, famosa per la sua partecipazione all’edizione statunitense di "Ballando con le Stelle", a postare sul social network una foto in cui bacia Brian, sullo sfondo di una meravigliosa spiaggia a Los Angeles.

Brian Austin Green è famoso per aver interpretato l’indimenticabile David Silver in Beverly Hills 90210, serie tv che negli anni Novanta è diventata un vero cult per un’intera generazione. L’attore esce però da una storia molto dolorosa: dopo 10 anni di matrimonio e tre figli, Brian Austin Green si è separato dalla moglie, Meghan Fox. Il motivo della separazione sarebbe un tradimento, come ha dichiarato lo stesso attore a Hollywood Raw Podcast, raccontando di aver scoperto da solo, e non attraverso i tabloid, che la moglie aveva un’altra relazione.

Meghan Fox, infatti, ora ha una storia con il rapper Machine Gun Kelly, ma i due hanno dichiarato di voler mantenere buoni rapporti e continuare ad essere una famiglia, soprattutto per il benessere dei figli Noah, Bodhi e Journey.

Un compito che ora sembra più semplice per Brian, che ha ritrovato il sorriso accanto alla ballerina Sharna Burgess, come dimostrano le foto pubblicate sui social per gli auguri di Capodanno ai fan.