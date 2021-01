Alex Zanardi ha ricominciato a parlare

Ancora una volta Alex Zanardi dimostra una tenacia e una forza d’animo incredibili: dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto sette mesi fa mentre era alla guida della sua hand bike, l’ex pilota di Formula 1 è tornato a parlare.

“È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare – ha detto in proposito la dottoressa che lo sta curando, Federica Alemanno, al Corriere della Sera – nessuno ci credeva. Alex è riuscito a comunicare con la sua famiglia”.

Il campione paralimpico è stato risvegliato con la cosiddetta “awake surgery”: “Si tratta della chirurgia da svegli – ha spiegato la dottoressa - È una tecnica molto particolare che si fa in pochissimi centri in Italia e ha come obiettivo quello di garantire al paziente la migliore qualità di vita possibile dopo un inevitabile intervento chirurgico alla testa”. La dottoressa ha anche detto di essere rimasta estremamente colpita dalla capacità di recupero di Zanardi che di nuovo ha dimostrato il suo coraggio e la sua voglia di vivere.