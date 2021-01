Mentre canta su TikTok, la madre cade giù dal soffitto: il video esilarante

Su TikTok è diventato virale un video incredibile di un’aspirante cantante. La ragazza si chiama Liz San Millan e vive a Deninson, in Texas, ma vuole trasferirsi a New York per studiare al New York Conservatory of Dramatic Arts perché sogna di lavorare nel mondo dei musical.

Per inseguire le sue aspirazioni in questo periodo si sta esercitando molto: qualche giorno fa, stava cantando per prepararsi all’audizione alla famosa scuola e si stava riprendendo con l’intento di pubblicare poi il video su TikTok. Nella clip la ragazza canta un brano tratto dal musical “Heathers” e ha un viso un po’ accigliato, perché sente i suoi familiari che fanno rumore nelle altre stanze e non le permettono di concentrarsi sulla sua esecuzione.

All’improvviso, però, nell’inquadratura alle sue spalle accade qualcosa di inaspettato: sua madre fa irruzione nella stanza di Liz ma non dalla porta, bensì dal soffitto! Il solaio si è sfondato e la donna è finita letteralmente al piano di sotto: d’un tratto si vede una gamba penzoloni mentre cadono giù pezzi di intonaco e calcinacci.

Liz si volta esterrefatta: “Oh mio Dio!”, esclama incredula. La madre si trovava nella soffitta, dove stava cercando una valigia ma il solaio ha ceduto. Chissà se la giovane diventerà mai famosa come cantante: di certo, intanto è famosa sui social, perché il suo video di TikTok è diventato virale.