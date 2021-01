Addio a Mira Furlan, aveva interpretato Danielle Rousseau nella serie tv “Lost”

L'attrice Mira Furlan, che aveva interpretato il ruolo della scienziata Danielle Rousseau nella serie tv "Lost", è morta lo scorso 20 gennaio all'età di 65 anni.

La scomparsa dell'attrice è stata annunciata ai fan attraverso il suo account Twitter.

Mira era nata in Croazia, a Zagabria, nel 1955. Era un'attrice di teatro, cinema e TV molto conosciuta nell'ex Jugoslavia. Aveva recitato nel film "When Father Was Away On Business" di Emir Kusturica, vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 1985.

In seguito allo scoppio della guerra in Jugoslavia, nel 1991, emigrò negli Stati Uniti con suo marito, il regista serbo Goran Gajić. Ottenne subito un ruolo nella serie Babylon 5, in cui recitò per 5 stagioni.

Poi ottenne il suo ruolo più noto, quello della scienziata Danielle Rousseau nella serie tv "Lost" della ABC.

Tra i tanti amici, conoscenti e colleghi che hanno voluto renderle pubblicamente omaggio dopo la sua scomparsa, c'è Michael Straczynski, creatore di Babylon 5. Senza rivelare le cause del decesso, Straczynski ha detto che sapeva da tempo che la salute dell'attrice stava peggiorando e che temeva l'arrivo di questo giorno: “Mira era una donna buona e gentile, un'artista straordinariamente talentuosa e un'amica di tutti i membri del cast e della troupe di Babylon 5, e siamo tutti devastati dalla notizia".

(Credits photo: Twitter/FurlanMira)