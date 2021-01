David Hasselhoff ha venduto all’asta la sua K.I.T.T. di "Supercar" a 300mila dollari

Chi non lo ricorda nei panni di Michael Knight, sempre a bordo della sua KITT, un'automobile indistruttibile e completamente automatizzata, controllata da un'intelligenza artificiale? David Hasselhoff, il protagonista dell’amata serie televisiva anni ’80 intitolata "Supercar", ha venduto la sua K.I.T.T., mettendola all'asta, per un ricavo di ben 300.000 dollari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Hasselhoff (@davidhasselhoff)

La Pontiac Firebird Trans-Am, questo il modello dell’auto diventata tanto famosa sul piccolo schermo, era quella personale dell’attore.

165 CV, peraltro ottenuti da un gigantesco motore V8 da 5 litri che sicuramente non brillava per efficienza, ma tenuta in perfetto stato perché mai utilizzata sul set di Supercar.

K.I.T.T. era una coupé nera che tutto poteva, grazie a quella striscia di luci rosse, uno scanner futuristico, e agli effetti speciali di quel tempo... ma soprattutto grazie ad uno stunt-man nascosto.

Il sedile del conducente, infatti, aveva lo schienale privo di cuscino, al cui posto c'erano due supporti arretrati. Il pilota, quindi, all’interno dell’abitacolo adottava una posizione bassa e sdraiata. David Hasselhoff si sedeva sopra lo stunt-man, ma non era possibile rendersene conto perché le inquadrature non permettevano di svelare il trucco.

(Credits photo: Instagram/davidhasselhoff)