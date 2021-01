Questa donna testa il proprio DNA con un kit fai-da-te: sarebbe la figlia di un miliardario

Sareste disposti a ricercare le vostre origini, sapendo di poter fare delle scoperte sconvolgenti? È quanto sarebbe accaduto a Cat McDonald, una ragazza statunitense che, su TikTok, ha voluto raccontare la sua incredibile storia.

La ragazza avrebbe deciso di testare il proprio DNA grazie a uno di quei kit fai da te, in vendita sul web (AncestryDNA) regalatole dal padre. Dopo aver effettuato il test avrebbe scoperto di non avere origini irlandesi come credeva, bensì norvegesi al 75%, tedesche e britanniche. Inoltre, verificando la corrispondenza col DNA paterno, avrebbe poi scoperto che i suoi dati genetici non corrispondevano a quelli di suo padre: "Semplicemente non era lui", ha commentato.

Quel test ha sconvolto la vita di Cat e della sua famiglia, ma nonostante lo shock iniziale, la ragazza ha voluto approfondire la faccenda, scoprendo che il suo padre biologico sarebbe un miliardario, amministratore delegato di un'importante azienda, con tre figlie, che però si sarebbe rifiutato di incontrarla, lasciando aperti numerosi interrogativi. Un triste epilogo che Cat ha accettato, decidendo di continuare a vivere serenamente la propria vita.