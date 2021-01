La dieta scelta da Meghan Markle per tenersi in forma: la flexiteriana

Dai tempi della serie tv "Suits", in cui sfoggiava una splendida silhouette valorizzata da tubini strettissimi, Meghan Markle ha sempre dimostrato di avere molta cura per il suo corpo. E lo ha confermato tornando rapidamente in forma dopo la gravidanza.

Un obiettivo raggiunto certamente anche grazie ad una corretta alimentazione che, nel suo caso, si rifà alle regole della cosiddetta dieta flexitariana: una dieta a regime ipocalorico a metà strada tra l'alimentazione onnivora e quella vegetariana.

Quella della dieta flexitariana è una filosofia basata sulla "flessibilità" abbracciata da tantissime star (come Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Emma Thompson, Richard Branson ed Ellie Goulding) che consente un consumo ridotto di proteine animali, come carne, pesce, latte e uova, preferibilmente a km zero.

A convincere la duchessa di Sussex, però, oltre agli innegabili benefici per l'organismo, sarebbero stati anche i benefici per l'ambiente: secondo alcuni studi, infatti, questo tipo di dieta sarebbe più sostenibile per l’ambiente di quella vegetariana.