Vincitrice di cooking show USA accusata dell'omicidio della figlia di 3 anni

La ventinovenne Ariel Robinson, vincitrice dell'ultima edizione del programma tv USA "Worst Cooks In America", è accusata dell'omicidio della sua bambina di tre anni, Victoria. Food Network ha cancellato le puntate della ventesima stagione. Ariel Robinson, che ha vinto grazie al programma 25 mila dollari, è stata accusata dell’omicidio insieme a suo marito, Jerry Robinson. La bambina era la figlia adottiva della coppia. Entrambi sono indagati anche per abuso di minori. La Robinson aveva detto che il premio in denaro avrebbe aiutato lei e suo marito nella gestione della loro famiglia.

La bimba, lo scorso 14 gennaio, è stata trovata morta nella casa di famiglia a Simpsonville, nella Carolina del Sud, pare con diverse ferite causate da un oggetto contundente. Ora i servizi sociali si stanno occupando di trovare la soluzione più adatta per gli altri bambini adottivi e naturali della coppia. I dirigenti di Food Network non hanno voluto commentare l’accaduto, ma hanno provveduto a eliminare l'intera stagione dal canale tv in cui compare la donna.

Nel programma tv "Worst Cooks In America", due squadre di cuochi dilettanti imparano da chef professionisti il mestiere, prendendo parte a una serie di sfide culinarie.