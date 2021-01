Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, è la nuova musa di Dolce & Gabbana

Deva Cassel, sempre più lanciata nel mondo della moda, sembra essere decisa a seguire le orme della celebre mamma, Monica Bellucci, alla quale somiglia tantissimo.

Dopo essere stata protagonista di uno spot per Dolce & Gabbana girato a Ravello, in Costiera Amalfitana, ed essere apparsa sulla copertina Elle, Deva è tornata a posare per la nuova campagna di Dolce & Gabbana.

Classe 2004, la bellissima 16enne, nata dalla storia d'amore dell'attrice italiana con l'ex marito Vincent Cassel, è stata infatti recentemente protagonista di uno shooting fotografico realizzato a Bellagio, nella splendida cornice del Lago di Como, per Dolce Rose, il nuovo profumo della maison.

Sebbene non si mostri molto spesso (anche per volere dei genitori che hanno tenuto lei e la sorella minore Léonie lontane dal clamore dei paparazzi e dei media), Deva è già molto amata e seguita da tantissimi fan. Sui social, infatti, sono spuntati numerosi profili dedicati a lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deva Cassel (@devacassel_)

(Credits photo: Instagram)