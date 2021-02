Il cancro uccide Dustin Diamond a soli 44 anni

A sole tre settimane dalla diagnosi di cancro ai polmoni in stadio avanzato, è scomparso l’attore Dustin Diamond. Praticamente un fulmine a ciel sereno. «In quel poco tempo, il carcinoma è riuscito a diffondersi rapidamente in tutto il suo sistema. Dustin non ha sofferto. E, per questo, siamo grati». Questa la dichiarazione dell’agente di Dustin, Roger Paul che offre una magra consolazione.



A detta dello stesso agente Dustin era un personaggio, anche lontano dalla cinepresa e un intrattenitore nato. A soli 11 anni, nel lontano 1988, ottiene il ruolo di Screech nella puntata pilota di Good Morning, Miss Bliss. Nella serie interpretava uno sfigatello che al tempo stesso era il migliore amico del bello e popolarissimo protagonista biondo Zack Morris. Poi nell’89 arrivò lo spinoff Bayside School che fu davvero un successo e di cui Screech diventò uno dei personaggi più apprezzati. Nel nostro Paese la sitcom fu in onda dal 1993 al 1994 su Italia 1.

In occasione della sua scomparsa Mark-Paul Gosselaar, interprete proprio del celebre Zack Morris, ha voluto ricordare Diamond così: «un vero genio comico. Mi mancheranno quelle scintille crude e brillanti che solo lui era in grado di produrre».