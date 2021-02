Dal 9 febbraio under 13 esclusi definitivamente da Tik Tok

Sono passate due settimane dal tragico evento della bambina palermitana di soli 10 anni, morta presumibilmente mentre faceva una challenge social. Proprio questo il fatto di cronaca che ha portato a una discussione pubblica sull’utilizzo dei social da parte dei minori, e in particolare della fascia under13, in cui davvero si è ancora troppo fragili per essere sottoposti a contenuti di qualsiasi tipo e senza il controllo di un adulto.

Così l’azienda proprietaria di TikTok si è impegnata in accordo con il Garante a bloccare tutti gli utenti italiani per fare una rapida verifica sulla data di nascita: tutti quelli che non hanno compiuto il tredicesimo anno di età verranno definitivamente bloccati, mentre gli altri potranno tranquillamente continuare a partecipare ai trend di Tik Tok.



I dubbi rimangono molti. A che età si diventa “grandi” abbastanza per navigare in un posto come i social dove non c’è, nel bene o nel male, un controllo dall’alto e in cui chiunque può postare sostanzialmente qualsiasi cosa? Dall’innocente balletto di famiglia, al racconto di drammi legati a depressione, tentati suicidi, abuso di droghe. La colpa dei contenuti, non è però certo del contenitore (il social network), ma dell’uso che se ne fa. Eravamo anche noi troppo piccoli per guardare alcuni thriller o reality show che ci hanno spaventato, istigato alla stupidità o hanno elevato a figure mitologiche dei tronisti tutto muscoli. I pericoli mediatici esistono da quando esistono i mass media. Il problema sta nell’usufruire in maniera corretta di questi strumenti di intrattenimento e cioè insieme a un adulto fino a che non si è abbastanza grandi e saggi da distinguere tra divertimento e pericolo.

Un’altra polemica riguardo l’iniziativa di Tik Tok è che viene giudicata troppo debole: basterà, infatti, segnare una data di nascita anteriore alla realtà, il social non richiede un documento di identità per iscriversi. Ma in realtà per smascherare gli imbroglioni sarà inserito nell’interfaccia utente un tasto di segnalazione rapida di coloro che si ritengono under13. Certo quel che ci si chiede è chi è utilizzerà la segnalazione, considerando che la maggior parte degli utenti più attivi sono proprio adolescenti che dovrebbero estromettere dalla piattaforma altri ragazzi quasi coetanei.

Tik Tok si è infine impegnata ad aumentare il numero di moderatori di lingua italiana per la verifica dei contenuti; l’idea non è solo di estromettere i bambini da Tik Tok, ma anche quelli che inseriscono contenuti pericolosi o fortemente diseducativi per chi li guarda!