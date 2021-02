Can Yaman si prepara a diventare Sandokan a suon di sollevamento pesi

L'attore turco Can Yaman fa impazzire tutte anche qui in Italia grazie alla serie televisiva Day dreamer - Le ali del sogno. Ma adesso è tempo di voltare pagina. All'orizzonte per l’attore c’è la serie tv Sandokan. Per arrivare preparato sul set ed essere credibile come tigre di Mompracem, Can ha iniziato un allenamento ad hoc che ha voluto postare sui suoi social network per mostrare la sua dedizione per il lavoro.

Il video è accompagnato dalla didascalia: ”E questo è solo l’inizio”, una minaccia che le sue fan accolgono con il sorriso (alcune con la bocca spalancata). Di sicuro c’è molta attesa per la serie, soprattutto considerando che Can sarà sul set insieme a Luca Argentero e Alessandro Preziosi. Un trio delle meraviglie tutto al maschile che fa sognare, rimane ancora segreto invece quale sarà la protagonista femminile che avrà la fortuna di spupazzare Can-Sandokan in versione muscolosa. Tra i nomi che circolano c’è quello di Alessandra Mastronardi, diventata celebre grazie alla serie tv I Cesaroni; per ora nessuna conferma ufficiale.



Per quanto riguarda il protagonista Can, invece, ha già ricevuto il plauso del suo Sando-predecessore. Kabir Bedi ha recentemente dichiarato in un’intervista che Can Yaman sarà il suo degno erede e riporterà in auge Sandokan dopo il suo successo avuto negli anni ‘70.