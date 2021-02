Una nuova serie di Fantaghirò per la gioia dei fan

Annunciato dalla Lotus Production, il ritorno di Fantaghirò è finalmente realtà. Un nuovo magico franchise è pronto a partire e si chiamerà Fantaghirò: La regina dei due regni, serie live action scritta dai White Rabbits e diretta da Nicola Abbatangelo. Le riprese inizieranno durante l’anno e in quel momento ne sapremo di più.

Una bella ventata vintage si abbatte sul 2021 dunque. La miniserie originale aveva come protagonista Alessandra Martines nel 1991 sotto la regia di Lamberto Bava. La serie si ispira alla fiaba di Italo Calvino Fanta-Ghirò, persona bella che a sua volta era un rifacimento di una novella ancora precedente.



Forse non tutti ricordano che Fantaghirò fu anche la serie che lanciò Kim Rossi Stuart che impersonava il bel Romualdo all’età di soli 22 anni e che restò nel casting per soli 3 capitoli dei 5 complessivi. Brigitte Nielsen prese parte, invece, a tutti e 5 gli episodi senza stancarsi di vestire i panni della strega cattiva. Una serie magica che porta fortuna e che è rimasta nel cuore dei fan tutti questi anni. D'altronde fu una prima storia che possiamo definire femminista per l'epoca, narrando le avventure di una figlia principessa e ribelle che combatteva per la sua libertà. La sua prima volta che andò in onda su Canale 5, il 22 dicembre 1991, ottenne in Italia un ascolto di oltre 6 milioni di telespettatori con uno share del 27,5%. Il prodotto fu poi esportato in 48 paesi e doppiato in tedesco, inglese e francese. Chi sarà l’altezza di raccogliere l’eredità di Alessandra Martines e del suo memorabile caschetto?