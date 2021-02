Nyan Cat, il meme più famoso del mondo vale 600.000 dollari

Conoscete siti come SuperRare e Nifty Gateway? Sono veri e propri marketplace dedicati alla digital art, qui troverete delle aste dedicati a capolavori artistici digitali che possono sfiorare prezzi da capogiro. Il digital artist Chris Torres ha scelto la piattaforma Foundation per piazzare il suo ormai celebre Nyan Cat, meme star del web da anni ormai. Dopo una breve asta, la gif è stata piazzata a 300 Ether, che corrispondono a più di 500.000 euro. L’autore per giustificare il prezzo si è impegnato a non produrre altre versioni del meme, rendendolo così un pezzo unico.

Nyan cat, conosciuto anche come Pop Tart Cat, nasce come la gif animata di un gatto che vola con il corpo di un famoso biscotto alla ciliegia (Pop-Tart), lasciando in scia dietro il suo passaggio un arcobaleno. L'animazione venne postata per la prima volta nel 2011 da Chirs Torres con il nickname sul suo sito. In seguito ha poi spiegato la nascita di questa fantasiosa opera: «Stavo facendo una raccolta di beneficenza per la Croce Rossa, e mentre disegnavo nella mia chat Livestream, due utenti mi dissero che dovevo disegnare una "Pop Tart" e un "gatto". In risposta, ho creato un ibrido tra una Pop-Tart e un gatto, che pochi giorni dopo ho trasformato nella GIF animata.»

All’interno dei portali di arte digitale, il sistema prevede che ogni pezzo venga convertito in un NFT, non fungible token, un gettone non divisibile che quindi va ceduto e acquistato in toto ed è univocamente corrispondente all’opera. Questo sistema prova l’autenticità e l’unicità dell’opera digitale. Il sistema è così interessante che anche le principali case d’asta hanno iniziato a interessarsi al sistema NFT e a utilizzarlo per alcuni pezzi.

Non solo, alcuni eminenti personaggi hanno già pubblicizzato il loro investimento nell'arte NFT. Tra questi troviamo Elon Musk, e Chamath Palihapitiya, l'amministratore delegato della holding tecnologica Social Capital ed ex dirigente di Facebook.