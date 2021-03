Matilda De Angelis una bomba di talento e carisma sull’Ariston

“Mai chiamarmi su un palco, non sapete cosa vi aspetta, ci vediamo a Sanremo”. Non si può dire che non ce lo avesse detto, lo aveva scritto su Instagram solo qualche giorno fa facendo presagire che sul palco avrebbe fatto parlare di sé. Lei è Matilda de Angelis e ora la conosciamo tutti, ha 25 anni e già una serie di successi da raccontare. Ha recitato insieme a Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie The Undoing in cui prima bacia la Kidman e poi è protagonista di una scena di nudo integrale e sesso selvaggio con Grant. Una così non poteva che scuotere il clima rassicurante del Festival.

Cantante, attrice e musicista, sul palco tradisce un accento bolognese a volte appositamente accentuato mentre recita la prof femme fatale con Amadeus salvo poi lasciarlo a bocca asciutta alla richiesta di un bacio. D’altronde lei è abituata a stare sotto i riflettori in compagnia di bellissimi, prima di Hugh Grant ha recitato con Stefano Accorsi nel film Veloce come il vento di Matteo Rovere e recentemente l’abbiamo vista accanto al fascinoso Elio Germano nel film L'incredibile storia dell'isola delle rose’ di Sidney Sibilia.

Riguardo alla scena del bacio con Nicole Kidman ha poi dichiarato: “Baciare Nicole è stata l'ultima delle cose da cui sono stata intimidita. So di essere una brava baciatrice, quindi ero tranquilla e l’idea di recitare nuda l’ho trovata liberatoria - ha raccontato - che si tratti dei miei occhi, o della mia bocca, delle mie tette o della mia vagina, il mio corpo è solo un altro strumento per esprimermi”. Una così, dell’Ariston senza pubblico, che paura può avere avuto? Infatti lei è riuscita a far parlare di sé per il suo talento, nonostante alcuni siparietti imbarazzanti che le hanno confezionato per la serata.